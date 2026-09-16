Новости Татарстана

Росприроднадзор насчитал ущерб природе Татарстана на 7,1 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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За год в Татарстане предъявили 115 экологических исков о возмещении вреда природе. Общая сумма требований — 7,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило Волжско-Камское управление Росприроднадзора. Ведомство подвело итоги природоохранной работы в республике.

В реестре объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, в Татарстане числится больше трех тысяч позиций. При этом управление старалось снижать административную нагрузку на бизнес. За год провели 1970 профилактических мероприятий — консультаций и проверок. Без санкций, впрочем, не обошлось.

Возбудили 844 административных дела. Сумма взысканных штрафов достигла 94 миллионов рублей. Отдельное внимание уделили очистным сооружениям. В 2024 году проверили 14 таких объектов и нашли 119 нарушений.

В 2025–2026 годах прошли 20 повторных проверок. Выдали 12 предписаний, семь из них уже исполнены. Также рассмотрели законопроект о смене категорий земель сельхозназначения.

В Казани с 1 сентября начали действовать новые правила обращения с ТКО. Нарушителям грозят штрафы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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