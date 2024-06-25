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Из Казани в Москву 5 июля стартуют новые авиарейсы

Самолеты планируется запускать 4 раза в неделю

Екатерина Елисеева

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Власти планируют запустить новые рейсы по авиамаршруту Казань – Москва – Казань. Полеты начнутся уже с 5 июля и продлятся до 25 октября 2024 года.

Перелеты будут осуществлять современные лайнеры SSJ-100 из России, все они вмещают в себя до 108 пассажиров.

Самолеты планируется запускать 4 раза в неделю: понедельник, четверг, пятница и воскресенье. Время в пути - около 1,5 часов. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Напомним, с 7 июля 2024 года РТ и Грузию соединят прямые рейсы. Воздушные суда будут летать из Казани в Батуми по воскресеньям.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске к концу 2024 начнётся строительство домов в 15 микрорайоне.

Мужчина также отметил, что строения будут разной этажности, а со специалистом он договорился о комплексном благоустройстве.

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