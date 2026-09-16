МВД: мошенники крадут аккаунты в мессенджерах через YouTube-видео

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили о схеме кражи аккаунтов в мессенджерах. Злоумышленники публикуют на YouTube короткие видео, где обещают бесплатно выдать игровую валюту, а ссылки на свои сайты размещают в профиле автора ролика.

После перехода на такой сайт пользователю предлагают выбрать мессенджер для авторизации и указать интересующую игру. Затем его приглашают участвовать в розыгрыше и получить «приз» — определённое количество валюты для онлайн-игры, включая гемы, золото или робуксы.

Чтобы забрать эту валюту, от игрока требуют номер телефона и код из СМС. Получив эти данные, мошенники открывают доступ к учётной записи и могут рассылать от неё вредоносные сообщения, вовлекая в схему других людей из числа контактов жертвы.