«Рубин» накажет своего нападающего за оскорбительное поведение на Евро-2024
DONALL FARMER/GETTY IMAGES
Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку выступает за национальную сборную Албании на Евро-2024. После матча между Хорватией и Албанией Даку в громкоговоритель нецензурно высказался в сторону македонцев. Болельщики на трибуне подхватили настрой и начали оскорблять другие нации, в том числе сербов.
Ранее мы сообщали, что «Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказываний.
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