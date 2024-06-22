«Рубин» накажет своего нападающего за оскорбительное поведение на Евро-2024

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку выступает за национальную сборную Албании на Евро-2024. После матча между Хорватией и Албанией Даку в громкоговоритель нецензурно высказался в сторону македонцев. Болельщики на трибуне подхватили настрой и начали оскорблять другие нации, в том числе сербов.



Казанский «Рубин» прокомментировал поведение своего нападающего. Футбольный клуб осудил дискриминацию любого рода и обещал применить к Даку штрафные санкции и провести беседу с игроком.Ранее мы сообщали , что «Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказываний.