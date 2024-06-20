«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания
Игры БРИКС 2024/ВК
Комментатор Владимир Иваницкий, который выразился некорректро во время своей работы, отстранен на Играх БРИКС в Казани. Об этом рассказал генеральный директор "Матч ТВ" Александр Тащин в телеграм-канале.
Мужчина спровоцировал скандал в ходе трансляции соревнований по самбо. Иваницкий допустил нелицеприятное высказывание при выходе на ковер спортсмена Кирилла Князькова, который в результате взял победу. Владимир призвал девушек посмотреть на участника соревнований, сделав неоднозначное и достаточно грубое заявление.
По словам гендиректора, Иваницкий, после того, что произошло, теперь будет отстранен от своей работы на Играх БРИКС".
Ранее мы писали о том, что в Молдавии собираются наказать спортсменов за участие в Играх БРИКС в Казани. Местное ведомство запросило объяснение у спортивных федераций.
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