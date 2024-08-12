Рейс из Казани в Екатеринбург задержали почти на 4 часа

В казанском аэропорту практически на 4 часа был задержан рейс, который направлялся в Екатеринбург. По информации онлайн-табло, маршрут специалисты объединили с компанией «Ямал».

По данным расписания, воздушное судно должно было вылететь в 20:05, а в результате отправилось после 12 часов ночи. Причины задержки самолета не раскрываются.

Ранее мы писали о том, что прокуратура Набережных Челнов расследует смертельный случай на электросетях. В ходе проверки выяснилось, что ранее на данный участок уже поступали жалобы на недостаточную организацию работы и нарушения техники безопасности. Прокуратура предполагает, что это могло свидетельствовать о систематическом пренебрежении требованиями охраны труда со стороны руководства.

Важно отметить, что несоблюдение техники безопасности не только подрывает доверие к компании, но и создает опасные условия для всех работников.