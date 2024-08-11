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Прокуратура Набережных Челнов расследует смертельный случай на электросетях

В Набережных Челнах прокуратура планирует привл...

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В Набережных Челнах прокуратура планирует привлечь к ответственности мастера и электромонтера филиала АО «Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети» за нарушения правил охраны труда, приведшие к трагической смерти человека. По версии следственных органов, 26 июня 2024 года, выполняя работы по замене детали на столбе линии электропередачи в селе Бетьки, данные работники не обеспечили соблюдение необходимых мер предосторожности.

В результате происшествия один из монтажников, находясь в подъемной люльке на высоте восьми метров, коснулся оголенного провода и был смертельно поражён электрическим током. Следствие предполагает, что работникам не провели должным образом инструктаж по технике безопасности, а также работы осуществлялись без необходимой изоляции проводов.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что ранее на данный участок уже поступали жалобы на недостаточную организацию работы и нарушения техники безопасности. Прокуратура предполагает, что это могло свидетельствовать о систематическом пренебрежении требованиями охраны труда со стороны руководства. Важно отметить, что несоблюдение техники безопасности не только подрывает доверие к компании, но и создает опасные условия для всех работников.

По итогам расследования может быть вынесено не только административное, но и уголовное наказание для виновных лиц. Прокуратура подчеркивает необходимость строгого контроля за соблюдением норм охраны труда для предотвращения подобных трагедий в будущем.

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