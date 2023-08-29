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· Полина Модестова

Разрешение на работы не выдавалось: в Казани прокуратура проверила стройку у Миллениума

Придоохранная прокуратура проверила стройку у Миллениума в Казани
Разрешение на работы не выдавалось: в Казани прокуратура проверила стройку у Миллениума

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Возле моста Миллениум в центре Казани идет строительство - чего именно неизвестно. Как и в 2012 году, когда здесь стали возводить апартаменты, разрешение на работы не выдавалось. Помимо этого, нет и проектной документации. Подробно о ситуации мы рассказывали ранее - общались с местными жителям, мэрией города, специалистом в области строительства и другими. Напомним также, что удалось узнать о посещении стройки первым лицом Татарстана, Рустамом Миннихановым, - подробности об этом в материале PROKAZAN.

На данный момент был получен ответ от Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В результате проверки, проведенной с выездом на место, в которой принимали участие специалисты уполномоченных органов контроля, был «установлен факт осуществления строительных работ на указанной в обращении территории, незаконного размещения в прибрежной защитной полосе Куйбышевского водохранилища (р.Казанка) отвалов размываемого грунта».

Для устранения нарушения закона об охране вод казанской межрайонной природоохранной прокуратурой было внесено представление собственнику земельных участков. По факту же ненадлежащей реализации полномочий в сфере земельного контроля - руководителю Исполнительного комитета МО г. Казани.

На данный момент решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ о нарушении специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Помимо этого, управлением Росреестра по РТ по факту самовольного использовании земельного участка предприятию было объявлено предостережение.

Информация о результатах проверки была направлено в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора и Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, чтобы установить, был ли причинен ущерб окружающей среде, а также произвести его расчет и дальнейшее взыскание. Информация также направлена в прокуратуру РТ для установления факта нарушения градостроительного законодательства.

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