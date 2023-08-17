Зиганшину можно: как строительный король второй раз возводит объект без разрешений на строительство

Придоохранная прокуратура продолжает проверку стройки у Миллениума в Казани

В центре Казани рядом с мостом Миллениум началось строительство то ли апарт-отеля, то ли многофункционального жилого комплекса. Ни в в 2012 году, когда там же велось строительство апартаментов, ни сейчас разрешения на строительство для возведения объектов не выдавалось. Более того, работы ведутся даже без проектной документации — что чревато уже и глобальными последствиями. Почему подобное строительство в центре Казани вообще возможно, кто и почему закрывает на это глаза — в материале PROKAZAN.

Разрешения на строительство нет, проекта нет, работы ведутся

В Казани неожиданно возобновились строительные работы на одном из 3 участков, входящих в сферу интересов владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Место для Казани знаковое — рядом мост Миллениум, отель и аквапарк Ривьера, а еще вид на Кремль и Кремлевкую набережную.

Сейчас на участке работу ведут 3 крана. Вбивается большое количество свай, что косвенно говорит о масштабности проекта. Также на объект везутся строительные материалы.

Автор фото: Алина Алмакаева

Жители соседних домов не беспочвенно опасаются, что на месте недостроенного комплекса VIP-апартаментов появятся многоэтажки, которые полностью перекроют им вид на Казань и достопримечательности города.

При этом мэрия Казани по сути занимается отписками — не видя под носом у себя откровенное нарушение закона. Местные жители уже написали обращение депутату Госдумы Юрию Синельщикову. В нем они рассказали о бездействии Госстройнадзора.

«Нами был направлен ряд обращений в исполком Казани, Минэкологии России, в Генпрокуратуру, Госстройнадзор. В своих обращениях мы просили проверить законность строительства. Нам ответили что разрешения на строительство в указанной зоне не выдавалось, и что владельцу земли было направлено предупреждение», — написали жители в свой жалобе.

Стройка находится у всех на виду, но ее как-будто никто не замечает.

«О стройке нет ни информационных плакатов, ни паспорта объекта. Работы идут целыми днями. Мы покупали дорогое и элитное жильё ради вида. А теперь нас просто хотят лишить красивых пейзажей. Мы готовы выходить на улицы. Надо протестовать, будем протестовать», — говорит местный житель Амирхан.

Из ответов на обращения жителей следует, что разрешения на строительство в указанной зоне не выдавалось, и что владельцу земли было направлено предупреждение, но только за неправильно установленный забор. Правда, в ответе речь идет про участок, где строительные работы и не ведутся.

Жители составили петицию против строительства, которую подписали уже 102 человека.

Рустам Минниханов посещал стройку ещё до начала работ

О непростом характере стройки говорит и ее посещение первым лицом Татарстана — Рустамом Миннихановым. По словам местных жителей, его видели на стройке в начале июня, еще до начала масштабных работ.

Судя по видеозаписи, похожий на Минниханова человек встречался с главой ПСО "Казань" Равилем Зиганшиным. Их диалог длился недолго. О чём они говорили и к чему пришли неизвестно.

«Реальная жизнь в Татарстане складывается именно так. Раис выступает против точечной застройки, наш славный мэр распинается о глобальных изменениях при строительстве новых ЖК. Но в реальности, всем рулят строительные компании, у которых в столице Татарстана зеленый свет на любую похоть», — считает один из пользователей соцсетей, прокомментировавший скандальную стройку.

Две незаконные стройки в одном месте, а власти опять ничего не знают

Автор фото: Артём Акчурин

На знаковом месте первоначально планировали возвести комплекс из VIP-апартаментов. Строительство планировали закончить к Универсиаде, но что-то пошло не так. С тех пор остовы зданий обветшали и стали символом строительной глупости — строить под мостом VIP-апартаменты было не лучшей идеей. Зимой этого года активисты заинтересовались судьбой построек и написали запрос в мэрию.

Зимой 2023 года владельца построек обязали снести всё за свой счёт.

«Учитывая отсутствие разрешительной документации, управлением градостроительных разрешений Казани подано исковое заявление в Арбитраж Татарстана о признании 10 объектов незавершенного строительства самовольными постройками и обязанности собственников снести их за свой счет», — сообщали в мэрии Казани.

Апогеем ситуации, казалось бы, должен был стать штраф за самовольные постройки под Миллениумом. Некогда строительного гиганта Татарстана оштрафовали в апреле аж на 748 тысяч рублей.

Но все пошло по другому сценарию. После того, как участки решили изъять у собственника, на объекте началось активное строительство.

Участок, на котором ведется строительство принадлежит компании «Кварт» зятя Зиганшина Тимура Зайнутдинова. Эту информацию подтвердили PROKAZAN в Госстройнадзоре. Также рядом с ним есть еще 3 участка, которые по данным СМИ, также принадлежат «Кварту». Общая площадь участков — более 100 тысяч кв м, их кадастровая стоимость — 1,2 млрд рублей. При этом, 3 из них являются частной собственностью и предназначены для строительства гостиницы, 4 участок, который примыкает к Ривьере — предназначен для благоустройства территории. В чей собственности находится он — на кадастровой карте не указано. Работы ведутся на двух участках, которые находятся ближе к Ривьере.

А что если кто-то начнет вбивать сваи под Казанским кремлем?

В мэрии местным жителям, обратившимся с требованием прекратить стройку, утверждают, что проверять стройку они не могут, так как действует мораторий на данные действия.

Бездействие властей можно конечно связать со статусом человека, ведущего строительство — все-таки Зиганшин в республике фигура непростая, но если ситуацию доводить до абсурда, то завтра какой-нибудь строитель, который начнет вбивать сваи под Казанским кремлем, будет делать это до тех пор, пока не закончится мораторий на запрет проверок.

В Татарстане есть не один пример, когда строительство уже ведется, а тендер только объявлен. Так, например, было со строительством нового здания Театра им. Камала. Подрядчик уже вовсю вел работы на участке, а тендер был выигран уже после. Таких примеров, при желании можно вспомнить не один десяток.

Апарт-отель или жилой комплекс?

Судя по всему, у объекта нет сейчас не только разрешения на строительство, но и проекта. Известно, что проектированием занимается архитектурное бюро Sergey Skuratov Architects. В бюро корреспонденту PROKAZAN ответили, что проект находится на согласовании. При этом, по телефону в организации отказались отвечать на вопросы издания.

По данным 116.ru на участке появится многофункциональный жилой комплекс, первоначально предполагалось, что будет возведена гостиница. Учитывая, назначение земельного участка — можно предположить, что может быть построен апарт-отель.

«Многоэтажные дома там действительно могут построить, в теории. Но именно в этом месте их просто нельзя возводить, так как там зона Миллениума. А это место — официальная точка восприятия Казанского Кремля. И из-за этого там нельзя строить высотные здания. У моста Миллениум есть официальный статус. С него открывается вид на Кремль и перекрывать его нельзя», — говорит замдиректора института дизайна и пространственных искусств КФУ Степан Новиков.

По мнению Степана Новикова, строить именно в этой зоне идея утопичная. Так как «жизнь под мостом» не самая хорошая мысль. И не важно, дом это или апартаменты.

Автор фото:Артём Акчурин/PROKAZAN

Итоги всех проверок

В ответ на запрос редакции в Госстройнадзоре ответили, что в организацию уведомлений о начале строительных работ не поступало, а значит оснований для проверки строительства в данный момент нет. Также ведомство обращалось с запросом в исполком Казани, где сказали, что разрешений на строительство на земельном участке не выдавалось.

Природоохранная прокуратура на запрос редакции ответила, что проверка ведомством в данный момент продолжается.

Пока власти продолжают не замечать строительство у себя под носом, на участке продолжают вбивать сваи и уже устанавливают 4 кран для строительства чего-то, на что разрешение никто не выдавал.