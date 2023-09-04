Проходят медобследование: в лагерях Казани летом отдохнули почти 300 детей участников СВО

В лагерях Казани летом 2023 года бесплатно отдохнули почти 300 детей участников СВО

В лагерях Казани этим летом бесплатно отдохнул 291 ребенок из семей участников специальной военной операции. Мера поддержки продолжит действовать и на осенних каникулах. Родителям, чтобы получит путевку, необходимо обратиться в городской центр «Ял», сообщила Алия Загидуллина, председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполкома города.

Она также напомним, что сейчас в лагере «Молодежный» отдыхают 197 детей из Донбасса. У ребят насыщенная программа - экскурсии по Казани, мастер-классы, квизы, занятия в бассейне, посещение представления цирка и зоопарка. Помимо этого, пока дети находятся в лагере, они проходят медицинское обследование, в том числе и стоматологическое. В лагере психологии Центра «Доверие» также оказывают психологическую помощь.