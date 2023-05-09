Новости Казани
· Алина Алмакаева

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин почтил память солдат

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин почтил память солдат
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин почтил память солдат

Пресс-служба

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин почтил память павших солдат на Арском кладбище в Казани. Он возложил цветы к монументам «Солдат-победитель» и «Скорбящий солдат».

Также он почтил солдат минутой молчания и сделали троекратный залп в воздух. После чего прозвучали государственные гимны России и Татарстана.

Стоит отметить, что на Арском кладбище похоронены солдаты, умершие в эвакуационных госпиталях Казани, военнослужащие Казанского гарнизона, а также других воинских частей, которые прибывали в городе в 1941-1945 годах.

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