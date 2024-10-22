Представитель мобильного оператора рассказал о причине сбоя связи в Казани

Представитель одного из мобильных операторов рассказал, что причина замедления работы мобильной связи заключается в проведении саммита БРИКС в региональной столице Республики Татарстан. После мероприятия связь будет работать в обычном режиме.

Кроме того, эту информацию подтвердил федеральный эксперт в сфере мобильной связи.

Ранее мы писали о том, что люди массово жалуются на проблемы с интернетом в центре Казани. Один из местных жителей Ринат рассказал, что в центре города у него перестала работать мобильная связь. Мужчина подумал, что все произошло из-за сильной нагрузки на сеть.

Как только он зашел в офис, то понял, что проблемы есть и с проводным интернетом. Местные жители недовольны случившемся, так как из-за этого не получается работать. Известно, что на сбои жалуются и другие казанцы.