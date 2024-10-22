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Люди массово жалуются на проблемы с интернетом в центре Казани

Мужчина добавил, что на другом берегу реки Каза...

Екатерина Елисеева

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Люли, которые работают в центре Казани в офисных центрах, начали жаловаться на проблемы с интернетом.

Один из местных жителей Ринат рассказал изданию Inkazan, что в центре города у него перестала работать мобильная связь. Мужчина подумал, что все произошло из-за сильной нагрузки на сеть.

Как только он зашел в офис, то понял, что проблемы есть и с проводным интернетом. местные жители недовольны случившемся, так как из-за этого не получается работать.

Мужчина добавил, что на другом берегу реки Казанки сеть ловит хорошо.

На сбои жалуются и другие, так как они не могут даже вызвать себе такси.

Ранее мы писали о том, что президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Вучич сообщил Владимиру Владимировичу Путину, что у него есть запланированы встречи. По этой причине он не сможет приехать на саммит.

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