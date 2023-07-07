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· Полина Модестова

Предложили сделать "модный квартал": в Казани рассматривают варианты благоустройства Баумана

Глава Казани осмотрел улицы Баумана и дал рекомендации по благоустройству территории
Предложили сделать "модный квартал": в Казани рассматривают варианты благоустройства Баумана

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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Глава города Ильсур Метшин ознакомился с проектами благоустройства территорий прилегающих к объектам общепита и торговли на улице Баумана. Местные предприниматели выдвинули свои предложения и идеи.

Первой точкой обхода мэра Казани стал двор семейного кафе "Сказка". На данный момент это пустырь, который используется как стихийная парковка. Соучредитель заведения предложил преобразовать пространство, сделав из него, к примеру, "модный квартал", где смогли бы выставлять свою продукцию местные производители одежды, аксессуаров и других авторских изделий.

Другое предложение - расположить здесь музей с интересными фактами о Казани, знаменитых людям города, кулинарии. Метшин положительно отреагировал на иде трансформации пространства. Он также поручил проработать вопрос со всеми владельцами соседних заведений, чтобы изменения были согласованы.

Поступило также предложение преобразовать участок на Кави Наджми, где она пересекается с улицей Баумана. Соучредитель ООО "Парижский Дом Д'эль" предложила организовать творческое пространство, добавив озеленение, инфраструктуру, малые архитектурные формы и небольшую сцену.

Глава города осмотрел и дворики других заведений, среди которых ночной клуб Bazzar, ресторан "Бухта", бар "Соль" и другие. Предприниматели предложил вдохнуть в эти территории новую жизнь.

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