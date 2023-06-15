Потратят 352 миллиона: в Казани отремонтируют еще четыре детских сада

В Казани до конца года выполнят ремонт еще четырех детсадов за 352 миллиона рублей

До конца 2023 года в Казани будут отремонтированы еще четыре детских сада, на что было выделено 352,5 миллиона рублей. Соответствующий данному решению тендер был опубликован на сайте госзакупок. Стало известно, что ремонту подлежат детские сады №308, 163, 231 и 155.

Наиболее дорогой ремонт будет в детском саду №308, на него потратят 107,9 миллиона рублей. На детсад №231 потребуется 92 миллиона, на 163 - 87 миллионов, а детский сад №155 будет отремонтирован за 65,5 миллионов.

Здания детских садов будут обновлены не только внутри, но и снаружи. Работы будут проведены на системах отопления, водоснабжения, вентиляции. Произведут закупку новой мебели и оборудования. Завершение работ планируется до 12 декабря 2023 года.