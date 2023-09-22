Посмотрят «внутреннюю кухню» объекта: для жителей Казани проведут экскурсию по ТЭЦ-1

Для жителей Казани 28 сентября проведут экскурсию по ТЭЦ-1

Жителей Казани приглашают 28 сентября посетить экскурсию по ТЭЦ-1 и посмотреть, в преддверии отопительного сезона, откуда тепло попадает в их дома.

Теплоэлектроцентраль была введена в работу в 1933 году. Этим летом она отметила свое 90-летий. Станция обеспечивает теплом жилые дома, больницы, школы, предприятия южной и центральной части Казани. Участники экскурсии смогут посмотреть «внутреннюю кухню» объекта.

Жители, в рамках городского проекта #айдаснами, увидят, как работает теплоэлектроцентраль, узнают, что такое паровая турбина, а также услышат от специалисты ответы на интересующие вопросы. Количество мест на экскурсию ограничено. К участию приглашают жителей, возраст которых старше 18 лет. Записаться на экскурсию можно здесь.