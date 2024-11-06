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Полиция задержала 3 фанатов ЦСКА в Казани

Всего правоохранители ждут на матче приблизител...

pixabay.com

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В региональной столице были задержаны 3 фаната ЦСКА, пишет «БИЗНЕС Online». 6 ноября в 18:30 в Казани состоится 1-й матч четвертьфинала в рамках Кубка РФ по футболу.

По информации источников издания, на игру из Москвы в столицу РТ прибыли около 100 болельщиков. Собеседники портала заявили, что 2 уже удалось задержать за употребление наркотических веществ. В отношении фанатов силовики составили протокол по ст. 6.9 КоАП России.

Еще один человек был доставлен в отделение полиции со стикерами. Всего правоохранители ждут на матче приблизительно 2 тысячи фанатов из Москвы.

Ранее мы писали о том, что дебошир выломал дверь в подъезде дома Набережных Челнов Татарстана и перепугал жильцов. Хулиган попал на камеру «умного» домофона около подъезда. Через некоторое время дети начали выбегать из подъезда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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