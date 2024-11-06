Полиция задержала 3 фанатов ЦСКА в Казани

В региональной столице были задержаны 3 фаната ЦСКА, пишет «БИЗНЕС Online». 6 ноября в 18:30 в Казани состоится 1-й матч четвертьфинала в рамках Кубка РФ по футболу.

По информации источников издания, на игру из Москвы в столицу РТ прибыли около 100 болельщиков. Собеседники портала заявили, что 2 уже удалось задержать за употребление наркотических веществ. В отношении фанатов силовики составили протокол по ст. 6.9 КоАП России.

Еще один человек был доставлен в отделение полиции со стикерами. Всего правоохранители ждут на матче приблизительно 2 тысячи фанатов из Москвы.

Ранее мы писали о том, что дебошир выломал дверь в подъезде дома Набережных Челнов Татарстана и перепугал жильцов. Хулиган попал на камеру «умного» домофона около подъезда. Через некоторое время дети начали выбегать из подъезда.