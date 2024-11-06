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Дебошир выломал дверь в подъезде дома Набережных Челнов и перепугал жильцов

Дети начали выбегать из подъезда

pixabay.com

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Жители Челнов Республики Татарстан были сильно напуганы из-за неизвестного, который устроил самый настоящий дебош в строении 25/11. Хулиган попал на камеру «умного» домофона около подъездов.

Как сказал автор жалобы в социальной сети, местный житель сломал входную дверь. Через некоторое время дети начали выбегать из подъезда. Судя по ролику, хулиган с криками хотел зайти в дом, а когда увидев соседа, то стал угрожать ему расправой.

По информации издания "Ченинские известия", по этому факту сейчас организована проверка. Сейчас неизвестно, был ли у него нож. Пострадавший за медпомощью не обращался.

Ранее мы писали о том, что прокуратура в Челнах Татарстана поддержала обвинение по делу в отношении 46-летней женщины, которая набросилась на сотрудника полиции. Челнинка признала свою вину.

Из-за своего поступка теперь женщина проходит по статье.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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