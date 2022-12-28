"Показатели больше характерны для января или февраля": Метеорологи рассказали об аномальной зиме в Татарстане

Декабрь еще не завершился, но месяц уже перевыполнил норму осадков. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

По его словам, по состоянию на 28 декабря выпало свыше 70 милиметров осадков, что больше климатической нормы примерно в 1,5 раза.

«Если подводить итоги этого года, то всего в нем было в избытке: температурные показатели – выше климатической нормы на 0,8 градуса, то есть при норме 5,1, было 5,9 градуса. Несмотря на то, что в августе осадков не было, за год выпало более 720 мм осадков, что составляет 130 процентов нормы», – озвучил он данные статистики.

В настоящее время на метеорологических площадках Казанского университета высота снежного покрова составляет 39 сантиметров, а это выше нормы на данный период. Метеоролог отмечает, что такие показатели характерны для конца января.

«Нынешний декабрь очень контрастный. Декабрьскую погоду мы практически не видели. Месяц начался январскими температурами, вторая декада была аномально теплой, третья декада соответствовала погоде конца ноября. Всему виной Атлантика, она перегрета, рождает теплые воздушные массы и циклоны, которые перемещаются вглубь континента, приносят нам переменчивую погоду», – пояснил Аухадеев.

В настоящее время погоду формирует антициклон, а точнее, барический гребень. Завтра, 29 декабря, прогнозируются осадки. Связано это с тем, что будет проходить атмосферный фронт, который несколько южнее нас. Температура воздуха днем составит минус 7 градусов, ночью – минус 10.

К слову, это уже не первый случай, когда погода в декабре в Казани больше характерна для более поздних зимних месяцев. В период с 10 по 11 декабря на столицу Татарстана обрушилась сильная метель. Город буквально утопал в снегу. Как рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, за два дня в городе выпало более половины месячной нормы осадков.

«По данным метеостанции „Казань-университет“, за двое суток – 10 и 11 декабря – выпало 30 милиметров осадков при месячной декабрьской норме 43 милиметров. За двое суток более полумесячной нормы – это очень много», – констатировал Юрий Переведенцев.

Как сообщил профессор КФУ, высота снежного покрова достигла 27 сантиметров, что сравнимо с февральскими значениями.