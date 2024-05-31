Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто

На ул. Чуйкова в Казани 24-летняя водитель за рулем каршеринга нарушила ПДД, выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Mercedes. После этого арендованное авто опрокинулось.

Никто не погиб, однако девушка получила травмы. После аварии ей предложили отправиться в медучреждение, но она отказалась. На месте ДТП были спасательные службы и правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора.