В бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора

Об этом рассказали сотрудники.

Мальчик пришёл в спортивный комплекс с 2 друзьями. Вместо детского бассейна глубиной 1,5 м. они отправились во взрослый несмотря на то, что администратор просила их там не купаться. Ребенок не умел плавать, но с ребятами прыгал в воду. Дети весело играли, именно поэтому другие посетители не сразу поняли, что школьник тонет. Когда люди позвали медицинскую сестру, мальчик уже утонул, пишет Mash Iptash.

Сотрудники давно просили руководителя Ольгу Роменскую принять на работу инструкторов, однако она говорила, что они просто не предусмотрены штатом. Из комплекса были изъяли все документы, но, как рассказали сотрудники, он будет работать сегодня.