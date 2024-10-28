Появилось жуткое видео наезда на 69-летнюю женщину в Казани

25 октября 2024 года, в 15:37, на ул. 2-я Тихорецкая случилось жуткое ДТП. Водитель грузовика SHAANQI из Казани во время движения наехал на 69-летнюю местную жительницу, которая обходила машину и переходила дорогу в неустановленном для этого месте. Известно, что водительский стаж у мужчины составляет 27 лет.

По информации сотрудников Государственной автомобильной инспекции, женщина 1955 г. р. умерла до приезда скорой медицинской помощи.

По факту случившегося правоохранители оформили материалы и передали их в ГСУ МВД по Республике Татарстан, чтобы принять решение.

Ранее мы писали о том, что автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе Республики Татарстан. Известно, что все случилось днем 26 октября текущего года, на перекрестке около поселка Джалиль.