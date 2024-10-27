В Сармановском районе Республики Татарстана в жуткой аварии с участием 2 легковушек умер человек. Об этом изданию «Татар-информ» сообщили свидетели дорожного происшествия. Известно, что все случилось днем 26 октября 2024 года.

Выяснилось, что на перекрестке около п. Джалиль столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Веста». На кадрах видно, что удар пришелся в бок со стороны водителя первой машины. К несчастью, человек, который был за рулем «Гранты» скончался. На месте находились медики скорой помощи и сотрудники Государственной автомобильной инспекции.

Ранее мы писали о том, что в Азнакаево Республики Татарстан люди рассказали о жестоком обращении с животными. По словам жильцов, это происходит не в первый раз. Татарстанцы верят в то, что сотрудники полиции вмешаются в эту ситуацию и накажут живодера.