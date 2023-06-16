Авиакомпания «Якутия» обновит парк самолетами Казани Ту-214

На XXVI Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 15 июня, правительство Якутии и ПАО "Туполев", входящий в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех, заключили соглашение о сотрудничестве.

Договор был подписан Айсеном Николаевым, главой Якутии, и управляющим директором ПАО "Туполев" Вадимом Королевым. Мероприятия проходило в присутствии Раиса Республики Татарстана.

До 2030 года в планах правительства алмазного региона приобретение у ПАО "Туполев" двенадцати магистральных воздушных судов отечественного производства Ту-214 для авиапарка АО "Авиакомпания "Якутия". Это позволит увеличить пассажирооборот компании, а также снизить стоимость технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Напомним, что Ту-214 в качестве базовой модели самолетов привлек внимание многих авиакомпаний России. Она является модификацией Ту-204, который был впервые поднят в воздух в 1996 году, отмечает rg.ru.