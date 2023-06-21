Новости Казани
· Полина Модестова

Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп

На стройке в Челнах 20 июня нашли труп рабочего
Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп

pixabay

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах накануне, 20 июня 2023 года, около семи часов утра в строящееся здание школы, расположенное на улице Раскольникова, вызвали бригаду скорой помощи и правоохранительные органы. Как сообщает chelny-izvest.ru, здесь, в подвале здания, было обнаружено тело 35-летнего разнорабочего. Первыми о трагедии узнали коллеги мужчины.

Как показал осмотр специалистов, на теле нет никаких признаков насильственной смерти. Наступила она примерно за 8-10 часов до обнаружения. Мужчина проживал в Набережных Челнах. Точную причину пока что не установили, ее назовут патологоанатом.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

19 часов назад

Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Новости Казани

день назад

На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

вызвать специалиста по уничтожению клопов

Лонгриды

час назад

"Удалось отогнать разъяренную стаю": кинолог рассказала, как вести себя с агрессивной стаей собак

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

заточка бритв в Санкт-Петербурге

Новости Казани

5 часов назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

3 часа назад

Оставили купюры из банка приколов: работницы банка в Челнах забрали у клиентов миллионы рублей

Новости Казани

день назад

"Культура и традиции диктуют навязанный домострой": Талия Мунуллина пожаловалась на занижение зарплаты

Новости Казани

день назад

Душераздирающие крики на фоне: в Казани двухлетнюю девочку закрыли в подсобке в садике, чтобы та не мешала занятиям
Лонгриды
час назад

"Удалось отогнать разъяренную стаю": кинолог рассказала, как вести себя с агрессивной стаей собак

"Удалось отогнать разъяренную стаю": кинолог рассказала, как вести себя с агрессивной стаей собак

Новости Казани

25 минут назад

Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп

Новости Казани

25 минут назад

Гуляли по стене у Вечного огня: в Набережных Челнах ищут детей-нарушителей

Новости Казани

2 часа назад

"На 10 градусов ниже нормы": в Татарстане в ближайшие дни погода будет как в апреле

Новости Казани

2 часа назад

Лыжная база будет перенесена: стало известно, что будет с "Дубравной" после выкупа земли мечетью
Необходимо еще 60 млрд: для решение проблемы со школами в Казани нужно потратить двухгодичный бюджет города
Новости Казани
25 минут назад

Необходимо еще 60 млрд: для решение проблемы со школами в Казани нужно потратить двухгодичный бюджет города

Новости Казани

2 часа назад

Покупка обошлась в 17 миллионов: «Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца

Новости Казани

2 часа назад

Потратят семь миллионов: стало известно, какие памятники в Казани будут ремонтировать в 2023 году

Новости Казани

3 часа назад

"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт
7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани