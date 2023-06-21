Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп

На стройке в Челнах 20 июня нашли труп рабочего

В Набережных Челнах накануне, 20 июня 2023 года, около семи часов утра в строящееся здание школы, расположенное на улице Раскольникова, вызвали бригаду скорой помощи и правоохранительные органы. Как сообщает chelny-izvest.ru, здесь, в подвале здания, было обнаружено тело 35-летнего разнорабочего. Первыми о трагедии узнали коллеги мужчины.

Как показал осмотр специалистов, на теле нет никаких признаков насильственной смерти. Наступила она примерно за 8-10 часов до обнаружения. Мужчина проживал в Набережных Челнах. Точную причину пока что не установили, ее назовут патологоанатом.