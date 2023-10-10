Перенесли благодаря круглосуточным работам: в Казани открыли движение по мосту на Назарбаева

В Казани движение по мосту на Назарбаева открыли после ремонта 10 октября

В Казани было открыто движение по мосту через озеро Нижний Кабан на улице Нурсултана Назарбаева. На мосту увеличили количество полос с 6 до 8, а несущую нагрузку с 15 до 25 тонн на ось. Расчетная скорость на нем составит 70 км/ч. Строительная длина объекта - 436,5 метра, сообщает «БИЗНЕС Online».

Здесь также была расширены пешеходная зона, на ней же создана велодорожка со стороны озера Нижний Кабан. Вдоль моста провели озеленений, посадили деревья и посеяли газон. Было установлено 60 светодиодных светильников.

Сроки окончания работ изначально устанавливались лишь на 2024 год, однако благодаря круглосуточным работа их перенесли на октябрь 2023 года.