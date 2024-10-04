Пьяный мужчина в Казани выпал из трамвая и разбил голову

По предварительным данным, пассажир продолжительное время с кем-то говорил по телефону, а когда двери трамвая захлопнулись и он отправился в путь, мужчина вспомнил, что ему надо было выйти. Он с другим пассажиром стал раздвигать двери, пока люди пытались их отговорить. Когда двери все-таки оказались открыты — человек на полном ходу рухнул на землю.

Как итог, потерпевший заработал себе травму головы, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске Татарстана правоохранители установили личности участников 2 потасовок. Были заведены дела за хулиганство.

После рейдов были найдены 33 нарушителя миграционного законодательства. Оказалось, что 11 из них участвовали в конфликте. Вину граждане других государств признали. В настоящее время специалисты думают над вопросом о выдворении за пределы России 33 мигрантов.