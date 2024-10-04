Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Пьяный мужчина в Казани выпал из трамвая и разбил голову

Он с другим пассажиром стал раздвигать двери

Дарья Порсева

Подписаться в Telegram

По предварительным данным, пассажир продолжительное время с кем-то говорил по телефону, а когда двери трамвая захлопнулись и он отправился в путь, мужчина вспомнил, что ему надо было выйти. Он с другим пассажиром стал раздвигать двери, пока люди пытались их отговорить. Когда двери все-таки оказались открыты — человек на полном ходу рухнул на землю.

Как итог, потерпевший заработал себе травму головы, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске Татарстана правоохранители установили личности участников 2 потасовок. Были заведены дела за хулиганство.

После рейдов были найдены 33 нарушителя миграционного законодательства. Оказалось, что 11 из них участвовали в конфликте. Вину граждане других государств признали. В настоящее время специалисты думают над вопросом о выдворении за пределы России 33 мигрантов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Интересное в Казани

19 часов назад

Что будет, если не лечить зубы во время: удаление нерва и чистка канала  под микроскопом

служба от плесени

Новости Казани

день назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»

Интересное в Казани

2 дня назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 

сакральный массаж в Екатеринбурге

Новости Татарстана

4 часа назад

54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца

Новости Татарстана

21 час назад

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе СВО

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 2 октября тракторист умер на ж/д

Новости Татарстана

день назад

Добровольную регистрацию собак в РТ сделают обязательной

Новости Казани

день назад

В центре Казани не прозвучали сирены
Новости Казани
2 дня назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

20-летний Ринат перестал выходить на связь 4 мая

Новости Казани

29 минут назад

Пьяный мужчина в Казани выпал из трамвая и разбил голову

Новости России

2 часа назад

Представители АО «Транснефть – Прикамье» - победители республиканского конкурса по охране труда

Новости Татарстана

49 минут назад

В РТ построят птицефабрику на 655 млн яиц в год за 11 млрд рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске задержали участников 2 массовых драк с мигрантами
В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Бугульминском районе 3 октября в ДТП человека выкинуло из авто

Новости Татарстана

3 часа назад

В ЖК «Царево Village» зарегистрировали домашний очаг кори

Новости Казани

3 часа назад

В «Пирамиде» из-за ремонта отменяют октябрьские стендап-концерты

Новости Татарстана

4 часа назад

Ольга Гайдабура из Челнов победила в конкурсе «Королева Азии-2024» в Китае
Календарь важных событий второй половины 2024 г...
Интересное в Казани
4 дня назад

Календарь важных событий второй половины 2024 года: фильмы, сериалы, книги и закуски