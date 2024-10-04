В Нижнекамске задержали участников 2 массовых драк с мигрантами

В Нижнекамске правоохранители установили личности участников 2 потасовок. Были заведены дела за хулиганство, пишет «Татар-информ».

Не так давно стало известно, что в соцсетях появились сведения о массовой драке в Нижнекамске с участием иностранцев. После этого в СК РФ было возбуждено уголовное дело.

Позже выяснилось, что в кафе города случилась еще одна потасовка между 3 нижнекамцами и мигрантами.

После рейдов были найдены 33 нарушителя миграционного законодательства. Оказалось, что 11 из них участвовали в конфликте. Вину граждане других государств признали.

Сейчас специалисты думают над вопросом о выдворении за пределы России 33 мигрантов.

Помимо этого, были установлены 13 жителей, которые участвовали в потасовке.

Ранее мы писали о том, что 54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца.