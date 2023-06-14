Отправляют самых опытных: в Казани экипажи «ЮВТ Аэро» обучают работе с новыми самолетами

«ЮВТ Аэро» переучивает экипажи Татарстана для новых самолетов Ту-214

Стало известно, что "ЮВТ Аэро" начала формировать экипажи для самолетов Ту-214, которые производят на авиазаводе Казани.

Как сообщает "БИЗНЕС Online", на данный момент "ЮВТ Аэро" занимается переучиванием шести пилотов для первых двух Ту-214, что составляет 10% от всего состава компании.

Ранее стало известно, что самолеты будут получены перевозчиками уже в следующем, 2024, году. Программа переобучения стартовала в апреле 2023. Переподготовка включает в себя теорию и практику на тренажере, занимая около двух месяцев для одного экипажа.

В первую очередь на переобучение отправляются наиболее опытные пилоты Bombardier CRJ-200.