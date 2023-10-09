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Остановили из-за пандемии: Казань и Ташкент могут связать железнодорожные рейсы

Казань и Ташкент в 2024 году вновь могут связать железнодорожные рейсы
Остановили из-за пандемии: Казань и Ташкент могут связать железнодорожные рейсы

Надежда Острокол

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Между Казанью и Ташкентом в 2024 году планируют возобновить курсирование поездов, которое ранее было приостановлено из-за пандемии коронавируса, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Предложение о возобновлении рейсов было направлено центральной дирекцией РЖД. На данный момент ожидается согласие всех стран, государств, по которым железная дорога идет, - Казахстан, Узбекистан, Россия, приводит Фарита Ханифова kzn.ru, ссылаясь на ТАСС.

Рассматривает также и интенсивность авирейсов между Татарстаном и Узбекистаном. На данный момент Казань и Ташкент связаны двумя рейсами в неделю, но ведется разговор о ежедневном сообщении.

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