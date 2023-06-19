Оснащены все школы и детсады: в Казани тревожная сигнализация появилась во всех детских учреждениях

Кнопки тревожной сигнализации установлены во всех детсадах и школах Казани

В последние три года в Казани системой контроля и управления доступом были оборудованы абсолютно все муниципальные школы и детские сады. Сообщается, что 202 школах Казани системы были установлены на 250 дверях и 261-й калитке. В 393 детских садах их установили на 970 дверях и 554 калитках.

Помимо этого, кнопкой тревожной сигнализации были оснащены 100% городских объектов образования. Радиус действия оборудования был расширен после замечания надзорных органов и теперь кнопки тревожной сигнализации работают не только в самих зданиях, но и по всей территории образовательного учреждения. Отмечается, что 100% школ города были оборудованы и камерами видеонаблюдения.

На оснащение и модернизацию систем обеспечения безопасности учреждений социальной сферы Казани за три года направили 600 миллионов рублей. Работы были проведены под руководством Департамента телекоммуникационных технологий исполкома города.