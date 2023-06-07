Организуют несколько кабинетов: в Набережных Челнах откроют офисы терапевтов и педиатров

В 63 микрорайоне Челнов откроют офисы терапевтов и педиатров для жителей новых комплексов

В Набережных Челнах, в 63-м микрорайоне, планируют открыть два офиса врачей. На данный момент ремонт офиса врачей, который является структурным подразделением городской поликлиники №7, выполнен на 66%. Напомним, что его площадь 444 квадратных метров.

Сообщается, что здесь организуют кабинеты терапевтов, забора крови, неотложной помощи, вакцинации и процедурную.

Главный врач Рустем Ханов отметил, что такая мера позволит приблизить медицинскую помощь жителям новых микрорайонов. Медики будут оказывать помощь жителям сразу нескольких микрорайонов - 63, 64 и 65.

В этом же доме параллельно выполняются ремонтные работы офисов врачей-педиатров - структурное подразделение детской городской поликлиники №4.