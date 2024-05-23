Определили состав команды России на шахматный турнир на Играх БРИКС в Казани

Федерация шахмат России (ФШР) объявила список участников, которые представят нашу страну на Играх БРИКС в Казани.



Состав сборной включает двухкратных чемпионов онлайн-олимпиады ФИДЕ, Владислава Артемьева и Андрея Есипенко, а также вице-чемпионку мира, чемпионку мира по рапиду и блицу, вице-чемпионку Всемирной шахматной Олимпиады Екатерину Лагно и двукратную чемпионку мира по блицу, трехкратную чемпионку Европы, трехкратную победительницу Всемирной шахматной Олимпиады Валентину Гунину.



Соревнования по шахматам пройдут с 17 по 22 июня. В рамках турнира будут разыграны шесть наградных комплектов. Участники будут соревноваться в быстрых и блиц-партиях как в личном, так и в командном зачетах.



Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры.