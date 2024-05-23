Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры

Ильназ Галявиев, осужденный за стрельбу в казанской гимназии №175, обратился в Верховный суд Татарстана с просьбой вернуть ему долю в квартире, принадлежащей его родителям на улице Туганлык в Казани. Он утверждает, что это жилье было изъято для обеспечения исков от пострадавших. И решение Советского районного суда Казани о лишении его доли является незаконным, поскольку он не участвовал в судебных заседаниях и не был проинформирован о нем.



Галявиев отмечает, что не вносил личные средства в приобретение и обустройство квартиры, а все это делали его родители. Он выразил беспокойство, что в случае освобождения по условно-досрочному освобождению у него не будет места для проживания.



В апреле 2023 года Галявиев был приговорен к пожизненному заключению. В суде он заявил, что планирует заниматься написанием книги в исправительном учреждении и использовать доходы от ее продажи на компенсации для потерпевших.