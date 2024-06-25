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Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Протяженность территории - больше 200 метров

Екатерина Елисеева

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Около домов №48, 48б и 50 по пр. Ямашева в Казани будет одностороннее движение без возможности припарковаться. Об этом рассказали в казанской администрации со ссылкой на комитет по транспорту.

Протяженность территории - больше 200 метров. Там 24 июня специалисты уже поставили 23 дорожных знака.

Такое решение об изменении схемы движения принимали представители мэрии Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Помимо этого, в период с 25 июня по 25 июля 2024 года, в Казани будет перекрыто движение транспорта в районе дома на ул. Шамиля Усманова, 10. Причина - ремонт тепловода.

Ранее мы писали о том, что в Казани после ДТП со столба упал фонарь и пробил стекло авто. Все случилось на проспекте Победы, когда оба автомобиля пытались заехать во двор. Известно, что все автомобилисты отрицали вину.

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