Оборудовали 11 площадок: в пяти районах Казани открылись пункты сбора опасных отходов

В пяти районах Казани появились пункты сбора опасных отходов

В пяти районах столицы Татарстана были открыты пункты сбора опасных отходов. Теперь здесь можно оставить люминесцентные лампы, батарейки и ртутные термометры.

Всего были оборудованы 11 площадок для приема ртутьсодержащих отходов, о чем сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Площадки появились по следующий адресам

Кировский район:

переулок Осиновский, 8;

Приволжская, 97а.

Советский район:

Нардуган, 45;

Интернациональная, 24а;

Н. Ершова. 57а;

Локаторная, 35б.

Московский район:

Химиков, 11.

Приволжский район:

Калинина, 60а;

Ново-Давликеевская, 4а.

Авиастроительный район: