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· Полина Модестова

Оборудовали 11 площадок: в пяти районах Казани открылись пункты сбора опасных отходов

В пяти районах Казани появились пункты сбора опасных отходов
Оборудовали 11 площадок: в пяти районах Казани открылись пункты сбора опасных отходов

pixabay

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В пяти районах столицы Татарстана были открыты пункты сбора опасных отходов. Теперь здесь можно оставить люминесцентные лампы, батарейки и ртутные термометры.

Всего были оборудованы 11 площадок для приема ртутьсодержащих отходов, о чем сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Площадки появились по следующий адресам

Кировский район:

  • переулок Осиновский, 8;
  • Приволжская, 97а.

Советский район:

  • Нардуган, 45;
  • Интернациональная, 24а;
  • Н. Ершова. 57а;
  • Локаторная, 35б.

Московский район:

  • Химиков, 11.

Приволжский район:

  • Калинина, 60а;
  • Ново-Давликеевская, 4а.

Авиастроительный район:

  • Беломорская, 69г;
  • жилой массив Кадышево, Калинина, 2а.
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