Оборудовали 11 площадок: в пяти районах Казани открылись пункты сбора опасных отходов
pixabay
В пяти районах столицы Татарстана были открыты пункты сбора опасных отходов. Теперь здесь можно оставить люминесцентные лампы, батарейки и ртутные термометры.
Всего были оборудованы 11 площадок для приема ртутьсодержащих отходов, о чем сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.
Площадки появились по следующий адресам
Кировский район:
- переулок Осиновский, 8;
- Приволжская, 97а.
Советский район:
- Нардуган, 45;
- Интернациональная, 24а;
- Н. Ершова. 57а;
- Локаторная, 35б.
Московский район:
- Химиков, 11.
Приволжский район:
- Калинина, 60а;
- Ново-Давликеевская, 4а.
Авиастроительный район:
- Беломорская, 69г;
- жилой массив Кадышево, Калинина, 2а.