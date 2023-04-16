Объединил 11 тысяч мусульман: в Казани прошел республиканский ифтар

11 тысяч мусульман посетили республиканский ифтар в Казани 15 апреля

В международном выставочном центре "Казань Экспо" 15 апреля прошел XI республиканский ифтар. Мероприятие посетили больше 11 тысяч мусульман со всего Татарстана. Участие в ифтаре приняли мэр Казани Ильсур Метшин и Раис республики Рустам Минниханов.

По традиции организаторами стали Духовное управление мусульман РТ, дирекция стадиона "Ак Барс Арена", а также национально-туристический комплекс "Турган авылым". Помогали в организации и около тысяч волонтеров. Жители других городов смогли добраться на мероприятие на заранее предусмотренных автобусных трансферах.

Программа ифтара в этом году претерпела некоторые изменения. В концертном зале имени И.Шакирова присутствующие смогли увидеть не только традиционную выставку халяль-маркета, но и 3D-инсталяцию, посвященную месяцу Рамазан.

Перед началом мероприятия в зале для молитвы прошел моноспекталь "Дервиш" Буинского государственного драматического театра.