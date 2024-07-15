Новый детский парк на набережной реки Казанки назвали «Елмай»

Больше 6,3 тыс. казанцев проголосовали за новое название детского парка, который появится на набережной реки Казанки. Болая часть местных жителей выбрали - «Елмай». На 2 месте был - «Айда парк», а на третьем - «Су баласы». Голосование проходило 2 недели на сайте администрации. Об этом рассказали власти.

Рустем Гафаров, руководитель исполнительного комитета города сообщил, что он убежден, что парк будет еще одним местом притяжения семей.

Ранее мы писали о том, что в Казани 21 июля из-за крестного хода будет ограничено движение по ряду улиц. Руководитель исполнительного комитета Татарстана Рустем Гафаров попросил специалистов создать безопасные условия для проведения хода.

Кроме того, мы говорили, что 22-летняя спортсменка Алина Загитова показала свою первую репетицию шоу «Хранители времени».