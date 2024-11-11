Неадекват без одежды устроил погром в общаге на Новаторов в Казани
Mash Iptash
Обнаженный мужчина разбил окна в общежитии на улице Новаторов в Казани. Неизвестный испортил кухню и испачкал всё кровью.
Жуткий погром увидела владелица одной из комнат — Гузель. Когда она пришла в жилье с ночной смены в 7 утра, то увидела красные окна и стены, а также битые посуда и бойлер. В коридоре находился мужчина из соседнего строения без одежды.
Выяснилось, что именно он зашел в общагу, сняв решётку. После увиденного местная жительница вызвала сотрудников полиции, неадеквата с трудом задержали 2 наряда силовиков: он хотел сбежать уже с наручниками через окно. Гузель планирует писать заявление, пишет Mash Iptash.
Ранее мы писали о том, что на трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием 17-летнего водителя.
Об этом рассказали в телеграм-канале "Прокуратура Пермского края". На место ДТП отправился зампрокурора района Рамиль Зайнутдинов, сейчас он контролирует проверку.
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