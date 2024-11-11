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Неадекват без одежды устроил погром в общаге на Новаторов в Казани

Жуткий погром увидела владелица одной из комнат...

Mash Iptash

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Обнаженный мужчина разбил окна в общежитии на улице Новаторов в Казани. Неизвестный испортил кухню и испачкал всё кровью.

Жуткий погром увидела владелица одной из комнат — Гузель. Когда она пришла в жилье с ночной смены в 7 утра, то увидела красные окна и стены, а также битые посуда и бойлер. В коридоре находился мужчина из соседнего строения без одежды.

Выяснилось, что именно он зашел в общагу, сняв решётку. После увиденного местная жительница вызвала сотрудников полиции, неадеквата с трудом задержали 2 наряда силовиков: он хотел сбежать уже с наручниками через окно. Гузель планирует писать заявление, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что на трассе Ижевск-Пермь произошло ДТП с участием 17-летнего водителя.

Об этом рассказали в телеграм-канале "Прокуратура Пермского края". На место ДТП отправился зампрокурора района Рамиль Зайнутдинов, сейчас он контролирует проверку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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