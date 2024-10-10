Начались обсуждения по канатной дороге через реку Казанку

В региональной столице Татарстана стартовали общественные обсуждения по поводу новой канатной дороги «Аэромост» от «Ак Барс Арены» до парка имени Горького. Обсуждения пройдут до 18 ноября. Об этом говорится в документах администрации.

В ходе обсуждении проекта специалисты организуют экологическую экспертизу и изучат материалы, которые касаются оценки влияния объекта на окружающую среду.

Материал есть в системе «Общественные обсуждения» или в управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета города на ул. Груздева, 5. В эл. формате предложения будут приниматься с 10 октября по 8 ноября 2024 года, а в письменной форме — до 18 числа следующего месяца.

Заключение об итогах появится 28 ноября на сайте мэрии.

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