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На трансформаторной будке в 13 комплексе Челнов будет граффити

Марат Билялов стал известным в Набережных Челна...

Мэрия Челнов

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На трансформаторной будке в 13 комплексе в Набережных Челнах Татарстана появится изображение.

Старый объект преобразится, на нем будет изображен космос. Местный художник Марат Билялов уже принялся украшать строение. Оно будет в ярких оттенках. Мэрия Челнов опубликовала фотографии первого дня работы специалиста и эскиза, который должен быть в конечном итоге.

Напомним, Марат Билялов стал известным в Набережных Челнах граффити-художником. Мужчина пишет самые разные изображения на домах.

Ранее мы писали о том, что казанец выступил в образе Михаила Боярского в шоу «Ярче звёзд». 5 октября 2024 года, на ТНТ начался 2-й сезон музыкального шоу перевоплощений «Ярче звёзд». В нем талантливые вокалисты перевоплощаются в своего любимого исполнителя и борются за денежный приз. В 1 выпуске шоу участвовал 37-летний Матвей Козин из Казани

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