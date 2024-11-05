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На Воровского с 11 ноября временно перенесут остановку и перекроют заезд к дому

Около дома на улице Фатыха Амирхана, 40 частичн...

Екатерина Елисеева

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На ул. Воровского в региональной столице Республики Татарстан специалисты ограничили движение любого транспорта на 2 территориях. Кроме того, было решено на время перенести остановку из-за закольцовки газопровода.

Около дома на улице Фатыха Амирхана, 40 частично будет перекрыта трасса. По этой причине на 50 метре перенесут транспортную остановку «25-й квартал».

Возле дома на улице Адоратского, 55 эксперты перекроют проезд к жилому строению. Ограничения продлятся в период с 11 по 24 ноября 2024 года. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан были зафиксированы случаи вируса Коксаки. Есть версия, что заболевание привезли с собой туристы со средиземноморских мест. Симптомы.

Кроме того, не так давно этот вирус нашли в детсадах и школах Москвы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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