На улице Зорге «Лада» столкнулась с ГАЗелью, есть пострадавший
Екатерина Елисеева
На ул. Зорге в Казани случилась авария, есть пострадавший.
Все произошло около остановки, где сотрудники коммунальных служб собирали мусор в ГАЗель.
По предварительным данным, Лада влетела в ГАЗель после того, как ее подрезал Renault. Водитель второго автомобиля сообщил, что после из-за резкого звука тормозов он повернул руль влево. Так и произошло ДТП.
Водитель «Лады» травмировался, его госпитализировали. Все участники дорожного происшествия, в том числе водитель Renault, предстали перед сотрудниками ГАИ, пишет Татарстан 24.
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