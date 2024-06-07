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На улице Зорге «Лада» столкнулась с ГАЗелью, есть пострадавший

Все произошло около остановки

Екатерина Елисеева

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На ул. Зорге в Казани случилась авария, есть пострадавший.

Все произошло около остановки, где сотрудники коммунальных служб собирали мусор в ГАЗель.

По предварительным данным, Лада влетела в ГАЗель после того, как ее подрезал Renault. Водитель второго автомобиля сообщил, что после из-за резкого звука тормозов он повернул руль влево. Так и произошло ДТП.

Водитель «Лады» травмировался, его госпитализировали. Все участники дорожного происшествия, в том числе водитель Renault, предстали перед сотрудниками ГАИ, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Кайбицком районе у школы и детсада снесло крышу, повреждены ЛЭП.

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