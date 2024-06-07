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В Кайбицком районе у школы и детсада снесло крышу, повреждены ЛЭП

К началу нового учебного года кровлю приведут в порядок

pixabay.com

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В Кайбицком районе из-за сильного ветра пострадали 6 населенных пунктов — упали деревья, повреждены ЛЭП. Вчера специалисты начали ликвидировать последствия непогоды, пишет ТНВ.

Больше всего досталось селу Федоровское — ураганный ветер снес крышу школы и детского сад. Начать восстанавливать объект планируют уже в ближайшие дни.

Руководитель школы имени Тутаева Константин Гущин сообщил, что к началу нового учебного года кровлю приведут в порядок.

В заднем дворе учебного заведения уже убрали мусор — помогли местные жители. Сейчас стало известно, что крыша повредила ЛЭП, но в школе уже есть свет.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд.

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