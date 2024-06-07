На трассе М-12 Москва-Казань дыра

На автодороге М-12 Москва-Казань люди заметили открытый колодец. Пост появился в телеграм-канале Регион 116.

Автор публикации сообщил, что он вынужденную остановился на дороге и увидел, что колодец не закрыт крышкой. Мужчина испугался, что кто-то может не заметит опасный объект и провалится.

Водитель позвонил на горячую линию, где, как ему сказали, отправили специалистов на помощь. Звонивший долго ждал подмогу, однако в результате он выехал самостоятельно при помощи домкрата.

Ранее мы писали о том, что в Казани Mitsubishi сбила 30-летнего пешехода на улице Гоголя.