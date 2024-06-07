В Казани Mitsubishi сбила 30-летнего пешехода на улице Гоголя

В Казани случилась аварии, в которой пострадал 30-летний мужчина.

Все произошло на улице Гоголя 6 июня 2024 года. Mitsubishi Outlander, за рулем которого был мужчина 1964 г. р. не уступил пешеходу дорогу во время поворота налево. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ.

30-летний местный житель, который переходил проезжую часть в установленном месте, получил травмы, его госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции расследуют инцидент. Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее мы писали о том, что на улице Зорге «Лада» столкнулась с ГАЗелью, есть пострадавший.