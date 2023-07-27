На создание проекта максимум уйдет год: в Казани скоро начнут искать проектировщика нового терминала аэропорта

Проектировщика нового терминала аэропорта Казани начнут искать до конца лета 2023 года

До конца лета будет объявлен открытый конкурс по выбору проектанта нового пассажирского терминала международного аэропорта «Казань», сообщает «БИЗНЕС Online».

Как рассказал генеральный директор ОАО «МАК» Сергей Романцов, терминал будет находиться рядом с действующим аэровокзалом, с его восточной стороны. Он будет, как минимум, в два раза больше терминалов 1 и 1А вместе взятых, которые работают на данные момент. Известно, что их реконструируют и сделают единым целым с новым терминалом.

В дизайне комплекса аэропорта предполагается использование местного колорита. Возможно, архитектурные решения будут обсуждаться с общественностью.

Конкурс на выбор проектировщика завершится примерно за месяц. Еще максимум год будет потрачен на создание проекта, включая госэкспертизу. Строительство должно быть начато в 2024 году и завершено на 1,5-2 года.