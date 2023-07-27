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На создание проекта максимум уйдет год: в Казани скоро начнут искать проектировщика нового терминала аэропорта

Проектировщика нового терминала аэропорта Казани начнут искать до конца лета 2023 года
На создание проекта максимум уйдет год: в Казани скоро начнут искать проектировщика нового терминала аэропорта

Анна Чернышева

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До конца лета будет объявлен открытый конкурс по выбору проектанта нового пассажирского терминала международного аэропорта «Казань», сообщает «БИЗНЕС Online».

Как рассказал генеральный директор ОАО «МАК» Сергей Романцов, терминал будет находиться рядом с действующим аэровокзалом, с его восточной стороны. Он будет, как минимум, в два раза больше терминалов 1 и 1А вместе взятых, которые работают на данные момент. Известно, что их реконструируют и сделают единым целым с новым терминалом.

В дизайне комплекса аэропорта предполагается использование местного колорита. Возможно, архитектурные решения будут обсуждаться с общественностью.

Конкурс на выбор проектировщика завершится примерно за месяц. Еще максимум год будет потрачен на создание проекта, включая госэкспертизу. Строительство должно быть начато в 2024 году и завершено на 1,5-2 года.

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