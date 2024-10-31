На складе Wildberries в Казани придавило человека
Жесть Казани
На складе Wildberries в региональной столице Республики Татарстан придавило человека. На сотрудника упала огромная корзина с посылками. Жуткое видео появилось в телеграм-канале "Жесть Казани".
В настоящее время информация уточняется. Других подробностей пока нет.
Ранее мы писали о том, что появилось видео наезда легковушки на 73-летнюю женщину в Казани.
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