На складе Wildberries в Казани придавило человека

На складе Wildberries в региональной столице Республики Татарстан придавило человека. На сотрудника упала огромная корзина с посылками. Жуткое видео появилось в телеграм-канале "Жесть Казани".

В настоящее время информация уточняется. Других подробностей пока нет.

Ранее мы писали о том, что появилось видео наезда легковушки на 73-летнюю женщину в Казани.