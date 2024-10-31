Водитель иномарки сбил 73-летнюю бабушку в Казани

30 октября 2024 года, примерно в 16:30 напротив строения на ул. Восстания, 92А, случилось ДТП.

В среду водитель автомобиля сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции региональной столице Татарстана.

Как итог, 73-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с различными травмами. По факту аварии сотрудники ГАИ вынесли определение о возбуждении административного дела.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстана водитель скрылся с места дорожного происшествия после столкновения 4 легковых автомобилей. Стало известно, что все случилось на проспекте Победы в Казани 29 октября текущего года, вечером.