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На четыре дня - 39,3 тысячи: отели Казани оказались одними из самых дорогих по стране

Отели Казани вошли в топ самых дорогих в России в 2023 году
На четыре дня - 39,3 тысячи: отели Казани оказались одними из самых дорогих по стране

Яна Лаушкина

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Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге российских городов с наиболее высокими ценами на отели для командированных. Такое исследование было проведено банком «Точка» и сервисом «Авиасейлс», сообщает «Реальное время».

Уступила по ценам столица Татарстана лишь Сочи, Москве и Санкт-Петербургу. Средняя стоимость номера в Казани достигает 5,4 тысячи рублей за одни сутки.

Помимо того, Казань оказалась на шестом месте в списке наиболее популярных для командировок городов. В тройке лидеров же вновь Москва. Санкт-Петербург и Сочи.

Отметим, что цена такой бизнес-поездки по России в первой половине 2023 года составила в среднем 39,3 тысячи рублей. Это на 16% больше, нежели год назад. Стоимость включает в себя авиабилеты в обе стороны, проживание и суточные выплаты. Сумма рассчитана на четыре дня.

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