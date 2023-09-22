На четыре дня - 39,3 тысячи: отели Казани оказались одними из самых дорогих по стране
Яна Лаушкина
Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге российских городов с наиболее высокими ценами на отели для командированных. Такое исследование было проведено банком «Точка» и сервисом «Авиасейлс», сообщает «Реальное время».
Уступила по ценам столица Татарстана лишь Сочи, Москве и Санкт-Петербургу. Средняя стоимость номера в Казани достигает 5,4 тысячи рублей за одни сутки.
Помимо того, Казань оказалась на шестом месте в списке наиболее популярных для командировок городов. В тройке лидеров же вновь Москва. Санкт-Петербург и Сочи.
Отметим, что цена такой бизнес-поездки по России в первой половине 2023 года составила в среднем 39,3 тысячи рублей. Это на 16% больше, нежели год назад. Стоимость включает в себя авиабилеты в обе стороны, проживание и суточные выплаты. Сумма рассчитана на четыре дня.